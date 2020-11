Gare truccate nelle Asl piemontesi, 15 misure cautelari

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Gare truccate, frodi nelle pubbliche forniture e corruzione all'interno delle Asl piemontesi. Lo ha scoperto la guardia di finanza, che ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, smantellando una vera e propria associazione a delinquere. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto, Enrica Gabetta, e dirette dal pm Giovanni Caspani hanno riguardato in particolare tre gare, per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro, bandite da Asl To4, A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, Asl di Asti e di Alessandria, nonché dall'Azienda Ospedaliera di Alessandria. L'operazione 'Molosso', come è stata ribattezzata, ha fatto emergere un "collaudato e articolato sistema di interazioni fra soggetti privati e commissari di gara finalizzato a truccare le gare d'appalto attraverso la modifica dei relativi capitolati, l'attribuzione di punteggi di favore e la rivelazione di informazioni riservate". Un quadro, ricostruito anche grazie alle attività di intercettazione telefonica e di pedinamento, che ha portato all'esecuzione delle misure cautelari nei confronti di pubblici dipendenti, commissari di gara e agenti e rappresentanti di alcune imprese accusati, a vario titolo, di corruzione, turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture. (ANSA).