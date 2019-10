Si parte con Gardaland Magic Halloween, Melissa Satta madrina. Accompagnerà i maghi in giro per il parco

Come ormai da tradizione con l’arrivo del mese di ottobre torna a Gardaland l’attesissimo evento Gardaland Magic Halloween. A partire dal 5 ottobre per tutti i weekend del mese e fino al ponte di Ognissanti – dal 31 ottobre al 3 novembre – zombie, streghe, vampiri e mostri di ogni genere invaderanno il Parco pronti a portare scompiglio e divertimento tra le attrazioni del Parco.

Madrina della giornata inaugurale del 5 ottobre sarà la conduttrice e modella Melissa Satta che chiamerà a raccolta nel Parco i 128 maghi di Gardaland Magic Hotel e tante altre creature misteriose per condurli in una colorata sfilata lungo le vie del Parco. In piazza Ramses, punto di arrivo della parata, Melissa poserà insieme a maghi, vampiri, streghe e fantasmi per realizzare tutti insieme il quadro di Halloween più grande e colorato d’Italia.

Avrà così inizio una nuova stagione ricca di novità, a partire ad esempio dai Venerdì da Paura: l’11, 18 e 25 di ottobre il Parco sarà aperto dalle 18.00 fino alle 23.00 per presentare agli Ospiti un’esclusiva serata animata da eventi coinvolgenti e interattivi, che saranno il nuovo pretesto per visitare il Parco in una veste unica e ancora più particolare rispetto ad altre occasioni.

Durante queste serate la nuova attrazione Foresta Incantata si trasformerà in Foresta Malefica: gli Apprendisti Maghi, posseduti da entità maligne, accompagneranno i visitatori in un walk-through tra creature di ogni genere e sorprese da brivido ad ogni angolo; una colonna sonora realizzata ad hoc e nuovi effetti speciali renderanno l’esperienza ancor più indimenticabile.

Nel Parco si aggirerà poi una speciale squadra di Acchiappamostri formata dagli attori comici Didi Mazzilli e Enzo Polidoro nelle vesti di due strampalati personaggi che, con i loro improbabili macchinari, coinvolgeranno i Visitatori in simpatiche gag e in uno divertente flashmob finale sul palco del Buffalo Stage.

Durante i venerdì di paura, alle 21.00, andrà in scena a Gardaland Theatre “Macabre”, uno spettacolo originale e dal ritmo incalzante con coreografie e numeri acrobatici di grande effetto “reinterpretati” in chiave horror e con protagonisti zombie, demoni e vampiri.

“Queste serate da brivido non potranno che concludersi in modo unico” afferma Enrico Baldazzi, Head of Marketing “Alle 22.20 avrà inizio da piazza Camelot la zombie escape walk, una spaventosa sfilata che chiamerà a raccolta tutti gli zombie e le creature presenti e che, dopo essersi snodata nelle vie nel Parco, raggiungerà piazza Ramses per un grandioso flashmob mostruoso sulle note di “Thriller”.

Seguirà l’Horrorock Show, un travolgente show finale con numeri acrobatici, effetti speciali e un grande spettacolo pirotecnico per illuminare la notte. Per prepararsi al meglio al flashmob gli Ospiti potranno seguire i tutorial online, presentarsi vestiti da mostri e diventare così protagonisti di questa particolare esperienza da brividi.. di divertimento!”

Per i Venerdì da Paura sarà disponibile per tutti gli Ospiti un biglietto al prezzo speciale di 20 euro mentre l’ingresso per gli abbonati sarà ancora più vantaggioso con un upgrade dell’abbonamento di 10 euro per tutte e tre le serate. Puntuale come ogni anno tornerà poi il 31 ottobre Halloween Party, l’imperdibile festa che trasforma piazza Ramses in una grande discoteca all’aperto e che richiama fantasmi, scheletri, mummie e tante altre creature delle tenebre pronte a scatenarsi al ritmo dei dj più noti del panorama musicale nella notte terribilmente divertente di Gardaland!

Durante tutte le giornate tanti saranno gli show tematizzati Halloween che intratterranno i Visitatori con esibizioni live e numeri coinvolgenti. Durante Gardaland Magic Halloween l’orario di apertura sarà dalle 10.00 alle 18.00 fatta eccezione per le serate di venerdì 11, 18 e 25 ottobre in cui il Parco sarà aperto dalle 18.00 alle 23.00 e per il 31 ottobre nel quale la serata terminerà alle 24.00.

Gardaland SEA LIFE Aquarium sarà infatti arricchito con scenografie a tema e ambientazioni mostruose, per un Halloween sottomarino molto originale. Oltre alle creature più spaventose che popolano le vasche, come squali e pesci piranha, gli Ospiti potranno anche ammirare il Magico Regno dei Cavallucci Marini e scoprire tutte le leggende che si celano dietro a questi affascinanti animali. Inoltre, nelle giornate di ottobre di Gardaland Magic Halloween, alle 13.00 e alle 17.00, presso la Vista Oceanica dell’Acquario, si terrà un divertente gioco per far conoscere le creature più mostruose e strane che popolano gli ambienti marini.