Gardaland lancia la compilation di Natale e regala 250 ingressi ai bambini della Fondazione Arché

Regala piccole grandi cose recita una canzone inedita che Gardaland ha inserito nella sua compilation natalizia 2020. E proprio prendendo spunto dalle parole di questa canzone il Parco di divertimento più famoso d’Italia ha deciso insieme a Merlin’s Magic Wand - la fondazione charity di Merlin Entertainments – di donare ai bambini della Fondazione Arché 250 ingressi che saranno validi per la stagione 2021 di Gardaland Park.

L’iniziativa benefica

“Donare allegria è una delle nostre mission più importanti e cerchiamo sempre di fare modo che anche i più sfortunati possano trascorrere momenti di serenità tra le attrazioni del Parco” ha affermato Aldo Maria Vigevani, amministratore Delegato di Gardaland “Siamo dunque molto felici di dare il via a questo progetto grazie al quale, nel corso della prossima stagione, potremo accogliere 250 ragazzi e regalare loro momenti di gioia che sicuramente porteranno poi sempre nel cuore”. E proprio grazie agli ingressi messi a disposizione da Gardaland la Fondazione Arché - attiva da quasi 30 anni in progetti a sostegno dei bambini e delle famiglie vulnerabili - potrà offrire a tutti i ragazzi giornate di divertimento e spensieratezza.

La compilation di Natale

Per restar vicino ai suoi affezionati visitatori, Gardaland ha realizzato una compilation contenente la canzone Piccole Grandi Cose, che sarà disponibile sulle piattaforme di streaming musicale a partire dalla settimana di Natale. La raccolta oltre ad una rivisitazione delle più famose canzoni natalizie conterrà anche alcune delle colonne sonore che negli anni hanno allietato le giornate dei visitatori durante Gardaland Magic Winter

Prezzemolino risponde al telefono

Infine, per restare vicino ai suoi piccoli fan, Gardaland ha pensato ad un’altra emozionante sorpresa per un Natale speciale. A partire dal 15 dicembre e fino al giorno di Natale componendo il numero di telefono 0456449095 i bambini potranno mettersi in contatto diretto con Prezzemolo, l’amata mascotte del Parco che potrà così fare loro gli auguri di Buon Natale e dargli l’arrivederci alla prossima e attesissima stagione a Gardaland.