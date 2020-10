Galli: al vaccino prima o poi ci arriveremo, inutile dire quando

Roma, 21 ott. (askanews) - Si arriverà "prima o poi" a un vaccino per il Covid-19 ma è "inutile" indicare una data. Lo ha detto il direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, secondo cui "questo è un virus che muta parecchio. Prima o poi arriviamo ad avere un vaccino, credo sia ragionevole essere ottimisti, però prima i dati poi le date. Inutile continuare a dire alla gente 'ce l'avremo in quella data o in quell'altra', vediamo di avere delle certezze".Galli, ospite a "L'assedio" sul Nove, ha parlato della situazione di difficoltà che sta vivendo la Lombardia. "Cercherò di non buttarla in politica - ha sottolineato - ma da più di un ventennio a questa parte è stato buttato alle ortiche tutto quello che sta attorno alla parola prevenzione e intervento di prevenzione sul territorio. Validissimi colleghi che si occupano di vaccinazione sono nelle condizioni di non avere avuto, prima di questa crisi, le strutture sufficienti per garantire le vaccinazioni dell'anziano, dell'adulto, della persona fragile e a far fatica a garantire quelle dell'infanzia"."Se l'approccio - ha aggiunto Galli - è privilegiare in modo netto la medicina in ambito privato, le grandi eccellenze, fai un numero di cardiochirurgie che non ha nemmeno tutta la Francia. Ma ti dimentichi della prevenzione, non è possibile. Non si può avere un'assistenza sanitaria di qualità senza la componente fondamentale della prevenzione e degli interventi a livello di territorio e del coordinamento del territorio".