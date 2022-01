Galli positivo nonostante la terza dose rivela: "Sono stato una schifezza. Omicron non è una passeggiata”

"Io sono stato malissimo 3 giorni: la più brutta influenza della mia vita. Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza". Anche Massimo Galli ha preso il Covid. A fare outing è stato lo stesso virologo che nel corso della trasmissione Mattino5 ha rivelato di aver contratto il virus nonostante le tre dosi di vaccino. “Verosimilmente il 31 dicembre qualcuno mi ha passato omicron, nonostante sia in pensione e nonostante abbia condotto una vita ritiratissima vedendo pochissime persone".

Il contagio

"Nel periodo di Natale e Capodanno gli unici pazienti che ho sentito sono stati per telefono e per mail - ha raccontato - non ho visto pazienti, ma solo un numero limitatissimo di persone. A livello conviviale, cioè senza mascherina, ho visto una dozzina di persone ma mai tutte assieme. Questo la dice lunga quanto questa variante sia contagiosa, e la mia è certamente omicron sequenziata in laboratorio".

Omicron non è una passeggiata

"Se qualcuno dice che Omicron è una passeggiata, per i vecchiotti come me, dice male. Senza le tre vaccinazioni, per uno della mia età e con la mia storia, la cosa sarebbe andata decisamente molto peggio. Quindi, è fondamentale vaccinarsi. Io sono anche pieno di anticorpi, li ho valutati diverse volte", afferma. Tecnicamente, io avevo risposto al vaccino in maniera discreta. Ma questa è la variante Omicron, è un virus diverso. Gli anticorpi prodotti dal vaccino ce la fanno fino ad un certo punto. Mi sono ritrovato con una carica virale alta. Una sola persona ha condiviso pochi minuti con me, senza mascherina, dopo la mia infezione senza che io sapessi" di essere contagioso. "E questa persona si è beccata l'infezione".