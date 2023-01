La gaffe della giornalista Rai collegata da Bari per il Tg2: "L’inverno non ne vuole sapere di arrivare in Umbria..."

Carlotta Balena protagonista di uno scivolone in diretta sul Tg2 Rai. La giornalista era in collegamento da Bari per parlare del meteo e del gran caldo anche in gennaio. Peccato che, nell’introdurre il servizio, abbia nominato l’Umbria. "Buon pomeriggio da Bari - ha esordito Carlotta Balena - l’inverno non ne vuole proprio sapere di arrivare in Umbria...". Certamente si è trattato di un momento di confusione, Bari (lo sanno tutti) si trova in Puglia e non in Umbria.