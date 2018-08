"Ma questi chef? Roba da masochisti": ed è scontro tra la Gabanelli e Gambero Rosso

"Nulla di pesante. Questo è un antipasto. Non so cosa ho mangiato perché non sono riuscita a sentire il sapore (merluzzo mantecato c'era scritto). Ma questi chef...?!". Firmato Milena Gabanelli, nella pagina ufficiale di Dataroom, il format video di una delle più famose e amate giornaliste d'inchiesta italiane. Che prima al timone di Report, ora con la sua rubrica sul Corriere della Sera, svela magagne e corruzione e confuta dati sbagliati o mendaci su temi caldi. Stavolta la Gabanelli ha sconfinato con il privato nel pubblico, rendendo la pagina Facebook di Dataroom spazio di una lamentela contro la chef del prestigioso ristorante bolognese in cui la giornalista era andata a mangiare. Ritrovandosi pochissimo nel piatto, e quel pochissimo aveva un sapore incomprensibile. Immediata la viralità del post di Milena Gabanelli, che rispondendo alla cascata di commenti, ha aggiunto: "Il ristorante è piuttosto caro ed i tavoli tutti occupati. Significa che le persone gradiscono questa lieve forma di masochismo... :)". La staffilata della giornalista non è passata inosservata, vista anche la mole di condivisioni, alla redazione di Gambero Rosso.

"Un post assurdo"

Una delle "bibbie" dell'enogastronomia d'autore ha risposto alle critiche di Milena Gabanelli. Condivise dai tanti che pensano che la cucina artistica, la nouvelle cousine, sia una sorta di imbroglio tutto estetica e niente sostanza. Il redattore di Gambero Rosso scrive: "La famosa giornalista va a cena in un noto ristorante di Bologna, fa una foto a un piatto e la pubblica facendo superficialmente sarcasmo. Un post assurdo. La giornalista è ospite in un ristorante gastronomico, il Marconidi chef Aurora Mazzucchelli in provincia di Bologna. Le arriva quello che lei crede essere l'antipasto, lo fotografa e lo pubblica su Facebook aggiungendo un commento sarcastico, alludendo alla scarsezza della porzione e riferendosi agli chef con un tono di scherzoso rimbrotto, come a chiedere consenso ai suoi fan. Fin qui poteva essere un contenuto leggero, buttato lì per divertirsi e vedere l'effetto che fa, ma la storia ha qualche dettaglio in più".

Chi sei fa la differenza

La risposta di Gambero Rosso alle staffilate della Gabanelli e in difesa della categoria degli chef prosegue così: "Il primo dettaglio è che la Gabanelli non è una giornalista qualsiasi. È considerata una delle più grandi e autorevoli giornaliste italiane. Ha un seguito notevole, le persone si fidano di lei, molti tendono a dare per oro colato ciò che dice. Proprio per questo già sarebbe stato discutibile un post sarcastico, buttato lì senza minimamente pensare alle conseguenze, col rischio - poi verificatosi - di infangare tutta una categoria. E se si analizzano i commenti dei lettori, con le relative risposte di Gabanelli stessa, ci si accorge che di sarcastico non c'è poi granché. In un commento, sempre tra il serio e il faceto, Gabanelli arriva a definire "masochismo" il sedersi a un ristorante di alta cucina. Le migliaia di persone che seguono il profilo di Dataroom (questo il nome della rubrica di Gabanelli che piace a circa 130mila fan) hanno visto confermate, in qualche maniera validate, le loro superstizioni, le loro paure, i loro preconcetti rispetto alle tavole gourmet dove "si mangia poco e si spende troppo". Invece di fare il suo mestiere di smontatrice di fake news insomma (il ruolo per cui ha iniziato la collaborazione con il Corriere della Sera), Gabanelli si è trasformata in questo specifico caso in autrice di autentiche falsità date in pasto al pubblico felicissimo di sbranare la preda di turno come usa sempre di più sui social". Quindi, la richiesta riparatoria: "In definitiva a una giornalista del calibro di Milena Gabanelli si dovrebbe richiedere di fare quadrato per raccontare in maniera appropriata una delle eccellenze assolute del sistema paese". Anche perché il Corriere di Urbano Cairo punta molto sul cibo e sulle rubriche dedicate proprio all'enogastronomia d'eccellenza. Con importanti ricadute pubblicitarie.