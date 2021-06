G20: Venezia, a luglio vertice ministri economico finanziari

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - Venezia torna ad ospitare un grande evento internazionale, il vertice dei ministri dell'economia e delle finanze del G20, il gruppo dei 20 Paesi più industrializzati, che si terrà dal'8 all'11 luglio negli spazi dell'Arsenale. In città è già pienamente attiva la macchina dell'organizzazione, che dovrà garantire la sicurezza dei partecipanti al summit e l'ospitalità di una sessantina di delegazioni, per un totale di oltre 300 persone. Il cordone blindato della sicurezza, spiegano fonti della Prefettura, sarà creato soprattutto attorno all'Arsenale - uno spazio già difficilmente vulnerabile - per consentire invece il normale svolgimento della vita cittadina, e di tutte le attività in corso, da quelle economiche al turismo. Nessuna 'zona rossa' in sostanza, ma misure stringenti nei punti sensibili del centro storico e una sorveglianza mirata nel perimetro dell'Arsenale, l'antica fabbrica di navi della Serenissima. Per questo arriverà a Venezia un rinforzo di circa 1.500 uomini delle forze dell'ordine. I lavori del G20 saranno ospitati negli spazi del Comune e della Marina Militare dentro l'Arsenale. Secondo il programma pubblicato sul sito del G20 - di cui l'Italia ricopre la presidenza nel 2021 - si inizierà tra l'8 e il 9 luglio con il Global Forum on Productivity dell'Ocse; e, sempre nella giornata del 9, l'International Taxation Symposium;. Tra il 9 e il 10 luglio è previsto l'evento clou, l'incontro dei ministri delle Finanze dei governatori delle banche centrali. Infine l'appuntamento veneziano si concluderà il l'11 luglio con la conferenza G20 sul clima. (ANSA).