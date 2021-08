G20: ICTP rafforza impegno col Sud Africa su nuovo istituto

(ANSA) - TRIESTE, 07 AGO - Il direttore del Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" - ICTP di Trieste, Atish Dabholkar, ha oggi incontrato il delegato del Sud Africa per il G20, Bonginkosi Emmanuel "Blade" Nzimande, ministro dell'istruzione superiore, della scienza e della tecnologia, per discutere delle sinergie tra il centro triestino e lo stato africano. Il supporto dell'ICTP alla scienza in Africa è stato recentemente rafforzato da un nuovo accordo con il nuovo Istituto nazionale sudafricano per le scienze teoriche e computazionali (NITheCS). L'intesa prevede progetti di ricerca congiunti, visite e opportunità formative, nonché la collaborazione con l'istituto partner dell'ICTP in Ruanda, l'ICTP-East African Institute for Fundamental Research, ICTP-EAIFR. "Nuove direzioni scientifiche come la scienza dei dati, il machine learning o il calcolo quantistico si basano sulle solide fondamenta della scienza di base, la spina dorsale di qualsiasi progresso scientifico o tecnologico", ha affermato Il direttore dell'ICTP Atish Dabholkar, aggiungendo: "L'ICTP è in una posizione privilegiata per favorire gli sforzi africani nella scienza computazionale per affrontare le sfide cruciali per un futuro sostenibile per la Terra". (ANSA).