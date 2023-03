Ecco come ti rubo la Mercedes dal parcheggio del supermercato in soli 4 minuti e sotto gli occhi dei passanti

Hanno agito in pieno giorno e sotto gli occhi dei passanti, il gruppetto ladri che a Terlizzi, alle porte di Bari, in Puglia è riuscito a rubare dal parcheggio del supermercato Dok una Mercedes Gle in pochi minuti. Ma come hanno fatto? I malviventi dopo aver tagliato i cavi dei freni posteriori dell’auto e dopo aver eluso il sistema d’allarme, hanno spinto il l mezzo modo da metterlo in moto e fuggire. Tutto in soli 4 minuti. La tecnica non è affatto nuova, casi analoghi sono già stati raccontati, le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono in ogni dove a nord di Bari