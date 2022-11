Furgone con 7 persone finisce in un fossato, 4 feriti

(ANSA) - SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 26 NOV - E' di quattro persone ferite di cui una in modo grave il bilancio di un incidente verificatosi questa mattina intorno alle 7, a San Vito al Tagliamento (Pordenone) in cui, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di un mezzo adibito al trasporto di più persone ha perso il controllo del veicolo che è finito in un fossato, a bordo strada. All'interno del mezzo viaggiavano complessivamente 7 persone. Dopo la richiesta di soccorso, al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto un elicottero di soccorso e due ambulanze, da San Vito al Tagliamento e da Pordenone. Sono stati inoltre allertati subito anche i Vigili del fuoco che sono giunti sul luogo dell' incidente dal Distaccamento di San Vito al Tagliamento. Le equipes sanitarie hanno soccorso immediatamente le persone coinvolte: una è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo per un trauma al bacino e un trauma al capo, e tre sono state trasportate con le ambulanze all'ospedale di Pordenone e all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Le altre tre persone sono state controllate sul posto e per loro non è stata necessaria l'ospedalizzazione. Nell'incidente, secondo quanto risulta alle forze dell'ordine, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. (ANSA).