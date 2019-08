Torna la tecnica antica del 'fuoco tattico': usare le fiamme per soffocare gli incendi che devastano l'Italia

E' ancora un'estate di continuo allarme per il diffondersi degli incendi, e se i dati non sono pari a quelli dell'annus horribilis 2017, fino allo scorso marzo si sapeva che gli ettari di territorio andati in fumo nel corso del 2019 erano quasi 2400. Con l'arrivo del gran caldo estivo le cose sono peggiorate. Tra le novità per far fronte all'emergenza incendi, c'è la riscoperta di una tecnica nota ai nostri progenitori ma che con l'avvento della tecnologia era stata messa da parte. La tecnica del fuoco tattico, o fuoco prescritto. Si tratta di combattere le fiamme con le fiamme, di usare incendi controllati per circoscrivere e bloccare quelli dolosi o dovuti al surriscaldamento ambientale.

La tattica del Gauf

L'utilizzo del fuoco per combattere gli incendi è un'attività assai pericolosa e richiede competenze tecniche e professionali di elevato livello. "Questa pratica era nota ai nostri progenitori - spiegano dal Corpo forestale - ma è stata abbandonata per il progressivo ricorso alla tecnologia, che ha consentito di utilizzare l'acqua per lo spegnimento, sfruttando l'operatività di mezzi terrestri e aerei sempre più performanti. Tuttavia, l'evoluzione della ricerca ha consentito di riscoprire tali vecchi saperi e di attualizzarli, arricchiti di contenuti scientifici, in funzione della sicurezza degli operatori e della certezza dei risultati". Il personale appartenente al Gruppo di analisi e uso del fuoco (Gauf) dell'Ispettorato forestale è stato specificamente individuato tra gli operatori più esperti nella lotta agli incendi. Questi operatori hanno svolto un percorso formativo e addestrativo specifico, anche nell'ambito del progetto internazionale Fire Paradox. Cominceranno ad entrare in azione in Sardegna, flagellata anche quest'anno dalle fiamme.

Combattere il fuoco col fuoco

L'uso del fuoco tattico o prescritto ha la funzione di allargare la fascia priva di materiale combustibile, quali ad esempio un sentiero, una strada o una fascia antincendio (definite a tal fine come linee di controllo), bruciando il materiale combustibile adiacente a tale fascia esistente. Qualora non esistano linee di controllo, è possibile crearne una mediante l'asportazione della vegetazione con mezzi manuali o meccanici. La larghezza della fascia di contenimento allargata, è legata alla velocità e alle modalità di propagazione dell'incendio.

Breve storia di una tecnica ora recuperata

L'uso del fuoco tattico o prescritto risale all'inizio del XX secolo ed è stato sperimentato in ambienti di savana e prateria in tutti i continenti tranne che in Europa, dove ha debuttato in seguito, in particolare dagli anni Settanta. Lo scopo per cui si usa è molteplice: prevenire gli incendi in boschi di conifere, realizzare fasce parafuoco nella macchia mediterranea, conservare conservare habitat di interesse comunitario e favorire la rinnovazione di specie forestali. Per questo è molto importante la formazione del personale che usa gli incendi controllati per soffocare quelli dolosi o accidentali.