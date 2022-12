Fuggiti dopo inseguimento, ricerche nel pordenonese

(ANSA) - TRIESTE, 03 DIC - Continuano senza sosta a Pordenone e in tutte le zone limitrofe da parte della Squadra Mobile e del "Reparto Prevenzione Crimine Veneto" di Padova, le ricerche delle quattro persone sfuggite alla cattura ieri sera dopo che l'Alfa Romeo a bordo della quale viaggiavano si è scontrata in centro a Pordenone mentre erano tallonati da una Volante della polizia nel corso di un concitato inseguimento. A bordo c'era anche un'altra persona, un cittadino albanese, di 25 anni, che è stato bloccato dagli agenti e arrestato in flagranza di reato per rapina. I cinque stavano scappando dopo aver commesso un furto in una abitazione. Oggi la Polizia ha fornito una ricostruzione dettagliata dei fatti. Alle ore 18.10 di ieri, in seguito a una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Pordenone, una pattuglia della "Squadra Volante" è stata inviata in via San Donà di Piave dove, appunto, era stato segnalato un furto in abitazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno intercettato una Alfa Romeo Giulietta di colore nero con a bordo le cinque persone. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità per le strade del centro di Pordenone, poi, imboccata via Dante contromano, la Giulietta è finita contro altri autoveicoli restando intrappolata. In quel momento sono giunti gli agenti che hanno bloccato il giovane mentre gli altri fuggivano a piedi. All'interno dell'auto e in possesso della persona fermata, i poliziotti hanno trovato arnesi atti allo scasso e monili in oro, provento del furto. Il cittadino albanese è stato portato nel carcere di Vicenza. (ANSA).