Fugge a Linate per evitare espulsione

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Un tunisino di 26 anni si è ferito lanciandosi da una balaustra all'interno dell'aeroporto di Linate (Milano) per sfuggire a un militare che lo stava inseguendo. Lo straniero è un irregolare che stava scappando per non essere espulso. Stamani i poliziotti della questura di Brescia lo avevano accompagnato in aeroporto per eseguire l'ordine di espulsione dall'Italia ma poco dopo le 11 lo straniero ha tentato di seminarli ed è scappato. Un militare in servizio nella struttura lo ha inseguito. Il 26enne ha scavalcato la balaustra al primo piano ed è saltato da circa quattro metri atterrando in piedi, riportando ferite alle gambe. Al momento è ricoverato al Policlinico in condizioni serie. Il militare, di 36 anni, lo ha seguito nel balzo ma è riuscito ad atterrare meglio. Si trova alla clinica Città Studi con un trauma al piede e una spalla lussata.