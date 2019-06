Esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa:16 i feriti, 3 sono bambini. I piccoli erano a scuola

Esplosione in una palazzina di tre piani a Rocca di Papa, in provincia di Roma: coinvolto il palazzo che ospita il Comune. Nella deflagrazione è rimasto ferito anche il sindaco Emanuele Crestini, assieme ad altre 15 persone, tre delle quali sono bambini. Dalle prime indagini è emerso che sarebbero stati degli operai che stavano effettuando dei lavori stradali a rompere la conduttura del gas da cui poi si è innescata l'esplosione.

L’esplosione

Da una prima e parziale ricostruzione dei vigili del fuoco presenti sul posto, gli operai stavano lavorando in un cantiere stradale proprio davanti al Municipio e in maniera accidentale avrebbero rotto la conduttura. Gli stessi operai avrebbero tentato di riparare la tubatura per interrompere la fuoriuscita di gas, senza pero riuscirci. L'esplosione si è innescata all'interno del palazzo del Comune, coinvolgendo diversi ambienti e facendo saltare tamponature interne ed un muro esterno. All'interno del palazzo si è anche sviluppato un incendio, tutt'ora in atto a causa della perdita di gas che non è stato ancora possibile interrompere, che ha coinvolto l'archivio comunale. La colonna di fumo visibile fino alla periferia di Roma.

I feriti

ll bilancio è di 16 feriti, tra cui tre bambini: una bimba trasportato in codice rosso al Bambino Gesù, ma che non risulta in pericolo di vita; altri due bambini trasportati con mezzi propri all'ospedale di Frascati; sei adulti trattati sul posto e un adulto 'grande ustionato' trasportato con mezzi propri al Policlinico di Tor Vergata, ha fatto sapere l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Il ferito più grave è un dipendente comunale con ustioni sul 44% del corpo. Il sindaco ha ustioni sul 35% del corpo, in particolare sul volto e le mani. Entrambi si trovano al Sant'Eugenio di Roma. Nello stesso ospedale i medici stanno visitando un altro dipendente comunale che presenta ustioni. Ricoverata in un altro nosocomio romano, il Bambin Gesù, una bimba di 5 anni che ha riportato un trauma cranico. Un'altra bimba di tre anni è stata visitata all'ospedale di Frascati e subito dimessa.

I bambini coinvolti nell’esplosione

I bambini rimasti feriti dall'esplosione erano a scuola e sarebbero stati investiti da schegge di vetro e calcinacci. Secondo una prima ricostruzione, i piccoli si trovavano nella scuola dell'infanzia 'Centro urbano' che fa parte dell'istituto comprensivo Leonida Montanari e che confina con l'edificio che è esploso. La bimba di 5 anni coinvolta nella violenta esplosione è stata ricoverata all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è arrivata alle 13,00. attualmente è in "condizioni stazionarie con un severo trauma facciale e cranico". "Per la tipologia dell'evento traumatico e delle lesioni, la paziente è ricoverata in Area Rossa in prognosi riservata". Probabilmente, come confermato dai medici, sarà necessario un intervento chirurgico nella regione orbitale.

Testimone: "Mio nipote salvato da scivolo"

"Mio nipote era a scuola stamattina. Si è salvato perché era in giardino sotto lo scivolo. In un primo momento lo hanno visitato qui e lo hanno mandato a casa, poi la madre si è accorta che aveva varie ferite e schegge sulle braccia. Così lo hanno portato in ospedale per accertamenti". A parlare lo zio del bimbo che abita a Rocca di Papa. "Era molto scosso, dopo l'esplosione non parlava - ha aggiunto - Sono scappato da lavoro per venire qui. A scuola stamattina c'era anche mia figlia che è più piccola e l'ha presa come un gioco", aggiunge.