Una fuga di gas e poi l’esplosione, si cerca una coppia sotto le macerie

Un'esplosione, con successivo crollo di un’immobile, si è verificata in un'abitazione nel territorio del comune di Montecarlo (Lucca). Secondo le prime informazioni nella casa si trovavano tre persone. Una di queste, che abitava al piano superiore, è rimasta intrappolata per qualche ora, ma poi è stata tratta in salvo dai soccorritori. Si cerca ancora una coppia. Al 118 la chiamata per i soccorsi è arrivata intorno alle 11.30, con riferimento allo scoppio del gas in un'abitazione con conseguente crollo di circa metà dell'edificio. Sul posto sono intervenuti con il 118 anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, oltre alla polizia municipale. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso.

Ancora due le persone disperse

Sul luogo del drammatico incidente, dove ora si cerano le due persone disperse, stanno confluendo in questi minuti anche le squadre dal comando di Lucca, con due Aps e un autogru, il personale Usar per la ricerca tra le macerie dai comandi di Prato e di Pisa, squadre da Pistoia, Pescia, e i cinofili dal comando di Siena.