Frosinone, pensionato uccide i due figli e si suicida

Roma, 21 ago. (askanews) - Un uomo di 70 anni, Giovanni Paliotta, ferroviere in pensione, questa mattina ha ucciso i due figli (una ragazza 19enne ed un ragazzo 27enne) sparandogli con una pistola calibro 22, legalmente detenuta, mentre erano nella loro camera da letto. Quindi, subito dopo il duplice omicidio, si è ucciso utilizzando la stessa arma. E' avvenuto Esperia, piccolo comune della provincia di Frosinone.La moglie dell'uomo è riuscita a sfuggire alla tragedia poiché, poco prima, era uscita di casa.Sul posto sono intervenuti il sostituto procuratore di Cassino Roberto Bulgarini Nomi, il medico legale, la squadra rilievi del Nucleo investigativo del Comando Provinciale carabinieri di Frosinone e i militari della compagnia di Pontecorvo, che indagano per stabilire cause e movente dell'omicidio, ancora sconosciuti.