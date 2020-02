Incidenti in montagna: bambina cade mentre scia e batte violentemente la testa, gravissima

Una bambina, di 11 anni, di nazionalità polacca è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso a causa dei traumi riportati dopo essere caduta con gli sci. L'incidente si è verificato sulla pista Varmost 3 a Forni di Sopra (Udine). L’11enne sarebbe caduta per cause in corso di accertamento mentre scendeva lungo la pista insieme con altri sciatori e avrebbe battito violentemente il capo.

Bimba in gravi condizioni

La giovane, soccorsa inizialmente dagli amici e dai maestri di sci presenti sulla discesa, è stata affidata quanto prima alle cure del personale sanitario dell'ospedale di Treviso dove è stata trasportata in codice rosso con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Al momento la bimba si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva poiché le sue condizioni rimangono molto gravi. I sanitari si sono riservati la prognosi. Secondo quanto si è appreso, rispetto a martedì scorso, quando è stata ricoverata, le condizioni sono sostanzialmente stabili