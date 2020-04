Fresu suona Bella Ciao in piazza a Bolog

(ANSA) - BOLOGNA, 25 APR - Le note di Bella Ciao, dal flicorno di Paolo Fresu, hanno risuonato in una piazza Nettuno insolitamente vuota, a Bologna, nelle celebrazioni del 25 aprile. Davanti al sacrario dei caduti il musicista sardo, bolognese d'adozione, ha suonato una sua interpretazione del canto partigiano più noto. "Questa piazza non è vuota - ha detto il sindaco Virginio Merola - ma è piena del ricordo dei caduti e del profondo senso di democrazia dei bolognesi. Mi appello a tutte le forze politiche e al Parlamento perché in questo periodo agiscano con unità e responsabilità nazionale, com'era nello spirito della Resistenza". Alla cerimonia hanno partecipato anche la vicepresidente della Regione Elly Schlein, la presidente dell'Anpi di Bologna Anna Cocchi ed il prefetto Patrizia Impresa.