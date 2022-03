Frenano contagi settimanali (+3,8%) ma tornano a crescere morti

Roma, 28 mar. (askanews) - Decisa frenata dell'aumento dei nuovi contagi Covid in Italia, in risalita dai primi di marzo e forse ora giunti a un nuovo plateau; tornano a crescere (dopo due mesi) i morti; sono in lieve aumento i ricoveri quotidiani in terapia intensiva. È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata settimana 21-27 marzo 2022.Sono stati in totale 495.537, secondo i bollettini, i nuovi casi negli ultimi 7 giorni: +3,81% rispetto al 14-20 marzo (477.340 casi), dopo i +33,32% e +40,05% registrati le due settimane prima 1-13 marzo e 14-20 marzo.Ma dopo due mesi di calo - dicono sempre i dati - riprende a salire il numero delle vittime: 997 totali la scorsa settimana, +8,72% sulle 917 del 14-20 marzo. L'ultima volta con il segno "più" per i morti si era avuta nella settimana 24-30 gennaio, due mesi fa.Aumentano di poco i nuovi ingressi quotidiani in terapia intensiva: sono stati in totale 308, +3,7% rispetto ai 297 di sette giorni prima.Prosegue la discesa delle vaccinazioni, che in questa settimana sono state in totale 307.422 (circa 43.917 al giorno, -16,49% sulle 368.144 dei sette giorni precedenti). Piccola ripresa per il nuovo vaccino Novavax: sono state 9.225 le somministrazioni effettuate (il 3% del totale), +315,73% sulla settimana precedente (erano state 2.219).Il totale delle vaccinazioni in Italia è intanto salito a 135.781.855: almeno una dose per 49.344.692 persone (91,36% della popolazione over 12); 48.497.936 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (l'89,79% della popolazione over 12); 38.710.268 le persone che hanno fatto la dose addizionale/richiamo booster (l'84,37% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi); 43.620.214 il totale delle persone con la dose addizionale/richiamo (booster) + guariti post 2 dose/unica dose (95,08%); quarta dose/booster immunocompromessi per 54.840 (6,93% della popolazione immunocompromessa potenzialmente oggetto di dose booster).Per la platea 5-11 anni, la situazione vede almeno una dose per 1.374.097 (il 37,58% della popolazione 5-11 anni); ciclo vaccinale completato da 1.232.987 bambini (il 33,72% della popolazione 5-11 anni); mentre arriva a 2.166.993 il totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione (59,27% della popolazione 5-11).