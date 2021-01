Freddo polare in Veneto, in montagna -24

(ANSA) - VENEZIA, 09 GEN - Temperature polari sulle montagne del Veneto dove stamane sono state registrate minime fino a -24,3, questo il dato segnato dalla centralina Arpav di Passo Cimabanche (1.530), sopra Cortina. Il record del freddo, anche se si tratta di una curiosità statistica, essendo limitato a questa particolare depressione, spetta alla dolina di Campoluzzo (1768 m) nel Vicentino, con -37,6 gradi. Grande freddo anche sulla Piana di Marcesina, nel Vicentino, a 1.310 mt, con -23.5, a Pian Cansiglio, nel Bellunese, a 1.003 mt, con -23,2, e in Val Visdende, sempre nel Bellunese, a 1.240 mt, con -21; -15,6 la minima sul Passo Pordoi. Escluse le doline, per le loro caratteristiche particolari di concentrazione del freddo, il primato negli ultimi 35 anni in Veneto risale al 2005, quando il primo marzo si registrò sulla Piana di Marcesina una minima di -32. (ANSA).