Frecciarossa deraglia: 2 morti e feriti

(ANSA) - LODI, 6 FEB - Incidente sulla linea alta velocità all'altezza di Casal Pusterlengo (Lodi) nei pressi della stazione di Livraga: un treno è deragliato e altre due vetture si sono ribaltate. Al momento si contando due morti, entrambi macchinisti e diversi feriti. Sul treno, il 9595 Milano-Salerno partito alle 5.10 dalla stazione centrale del capoluogo lombardo, viaggiavano 28 passeggeri oltre al personale di bordo. Le cause sono in corso di accertamento. La circolazione sulla linea AV Milano - Bologna è sospesa. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.