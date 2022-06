Frattini: norme penali su maltrattamenti non adeguate

Roma, 8 giu. (askanews) - "Le norme penali sul maltrattamento degli animali è come non averle". Lo ha detto il presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, che ha voluto così sottolineare l'inadeguatezza della tutela penale degli animali contro le violenze contro quali sempre dopo la 'verbalizzazione e le denunce' l'animale (il cane nell'esempio citato da Frattini) viene riconsegnato al soggetto che ha commesso le violenze. "Va data attuazione alla norma costituzionale che è una norma bandiera perchè non ci serve la bandiera" ma un vero cambiamento che è anche culturale.Frattini ha sottolienato come le recenti modifiche legislative dell'articolo 9 e 41 della Costituzione rappresentino una svolta epocale per la tutela dei diritti degli esseri senzienti non umani. "Una lotta senza quartiere per difendere i diritti degli animali - ha sotolineato Frattini - è una lotta per la nostra civiltà".