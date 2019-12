Fratello sindaco ferito da colpo fucile

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 4 DIC - Un imprenditore agricolo, Ottaviano Nicolazzi, di 55 anni, di Petilia Policastro, è stato ferito in modo grave alla testa con un colpo di fucile sparato da Giovanbattista Cavarretta, di 60 anni, fabbro, che è stato arrestato dai carabinieri. Il ferito è fratello del sindaco di Petilia Amedeo Nicolazzi che è anche cognato del feritore avendo sposato una sorella. Il sindaco è comunque estraneo alla vicenda. All'origine del fatto ci sarebbero dissidi economici legati al mancato pagamento di un lavoro a Cavarretta che mercoledì aveva telefonato a Nicolazzi per reclamare il corrispettivo. Dopo la lite telefonica, Nicolazzi si è recato a casa di Cavarretta che, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, ha sparato dalla finestra di casa con un fucile da caccia legalmente detenuto. Ottaviano Nicolazzi è stato portato nell'ospedale di Crotone e poi trasferito in quello di Catanzaro per essere sottoposto ad intervento chirurgico.