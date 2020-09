Ostentavano vacanze di lusso e potenti Suv, i fratelli Bianchi prendevano il reddito di cittadinanza

I fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, arrestati assieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia per la morte di Willy Monteiro, percepiscono il reddito di cittadinanza. Benché ostentassero un tenore di vita ben al di sopra della media, con auto e moto di lusso, orologi costosi e innumerevoli vacanze documentate attraverso i social, non ultima quella in barca a Palmarola, nell'arcipelago delle isole pontine, erano ufficialmente nullatenenti. Gli inquirenti sono giunti a tali conclusioni dopo giorni di indagini. I Bianchi, evidenzia La Repubblica nell’approfondimento realizzato dal giornalista Clemente Pistilli, “vivono tuttora in una villa di tutto rispetto”, intestata al papà, anch’egli riconosciuto bisognoso del sostegno statale. L’incongruenza tra tenore di vita e assegnazione del reddito di cittadinanza, dato anche ai familiari di Pincarelli e Belleggia, ha insospettito gli investigatori che ora vogliono vederci chiaro: la Guardia di Finanza ha avviato delle approfondite indagini patrimoniali. Allo stato attuale è emerso che Ruggero Bianchi, padre di Marco e Gabriele, percepiva il reddito di cittadinanza. Come lui tutti e quattro i figli che avevano un tenore di vita particolarmente agiato.

La questione potrebbe arrivare presto in Parlamento. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida annuncia di stare depositando una interrogazione urgente alla Camera che possa rispondere con certezza alla domanda “E’ vero che i quattro accusati del brutale assassinio del giovane Willy, come riportato da alcune testate locali online, percepivano il reddito di cittadinanza? Se sì, come mai le indagini patrimoniali sono state effettuate solo a seguito dell’omicidio di Colleferro, quando invece era noto a tutti lo stile di vita alquanto sopra le righe che i quattro conducevano, visto che circolavano con macchine di altissimo valore, facevano la bella vita ed erano già conosciuti alle forze dell’ordine come propensi a delinquere?”. Secondo il capogruppo Fdi, “sarebbe bastato aprire le loro pagine social, come hanno fatto in questi giorni molti italiani, per comprendere che non si trattava di persone in difficoltà”.

Critico anche Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato: "Dovevano abolire la povertà con il reddito di cittadinanza, l'unica cosa che hanno abolito è la dignità. Il sussidio erogato dall'INPS, ancora una volta senza il minimo controllo o verifica, è andato questa volta ai fratelli Bianchi e ai loro compagni arrestati per l'assassinio del povero Willy che da mesi tra champagne e vita di lusso percepivano soldi pubblici per essere semplicemente dei criminali. Ma questo è il Paese pensato e voluto dai 5stelle: reddito di cittadinanza ai mafiosi, purché senza lavoro dichiarato, e nessun aiuto per commercianti, artigiani, partite Iva, imprese, lavoratori in ginocchio. Non ci sono più parole per descrivere il Movimento 5 stelle e la loro ideologia distruttiva, vanno mandati a casa immediatamente perché non sono in grado di pensare uno Stato nelle sue articolazioni fondamentali, dall'economia al welfare passando per la Costituzione e la giustizia. È tutto solo propaganda. Vanno fermati".

"I quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro venivano mantenuti con i soldi degli italiani – scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni -. I 4 delinquenti giravano in Suv e con abiti costosi e prendevano il Reddito di Cittadinanza. Willy, ragazzo di una famiglia umile, lavorava fino a tardi nella cucina di un ristorante. Va bene così?".