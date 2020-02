Francesco, il peccato grave della ricchezza in mano a pochissimi e la sua finanza opposta a Trump

Forse è stata una coincidenza casuale che papa Francesco e Donald Trump parlassero nello stesso giorno in due occasioni importanti nei rispettivi ruoli, ma confrontando le loro parole e i loro progetti si vede come siano radicalmente alternativi i loro pensieri sull’economia e la finanza. In vista delle elezioni presidenziali, il presidente Usa nel discorso sullo stato dell’Unione ha colto l’occasione per lodare il proprio operato. “Dalla mia elezione i mercati azionari sono saliti del 70% , aggiungendo oltre 12mila miliardi alla ricchezza della nostra nazione, trascendendo ogni cosa considerata possibile. È un record”, ha detto. Francesco davanti agli economisti presenti al workshop della Pontificia Accademia delle scienze sociali ha sciorinato una critica sostanziale all’attuale sistema economico e finanziario mondiale chiedendo ai ricchi di assumersi una radicale responsabilità per vincere la povertà.

Quei 50 ultraricchi a cui chiedere conto

Lapidario Trump, lapidario Francesco: “Le cinquanta persone più ricche del mondo... da sole potrebbero finanziare l’assistenza medica e l’educazione di ogni bambino povero”; anzi “potrebbero salvare milioni di vite ogni anno”. Il papa non aveva certo intenzione di rispondere a Trump, ma ha detto cose spinose per tutti coloro che pensano a una finanza egoista, centrata su profitto anziché sull’arricchirsi per dare e condividere. Un discorso non astratto, ma fondato sulla possibilità reale oggi rispetto al passato di “nuove forme di fraternità solidale, di inclusione, integrazione e innovazione” come recitato nel tema scelto dall’incontro accademico. Cose in parte già dette da Francesco, ma ripetute in questa occasione con una passione straordinaria. “Il mondo è ricco e, tuttavia, i poveri aumentano attorno a noi. Approfittiamo di questo nuovo inizio dell’anno per costruire ponti, ponti che favoriscano lo sviluppo di uno sguardo solidale a partire dalle banche, dalle finanze, dai governi e dalle decisioni economiche. Abbiamo bisogno di molte voci capaci di pensare, da una prospettiva poliedrica, le diverse dimensioni di un problema globale che riguarda i nostri popoli e le nostre democrazie”. Bando alla disperazione per una situazione tanto ingiusta e mano all’azione: non tutti siamo colpevoli ma tutti sono responsabili di fare qualcosa.

Siamo ricchi e pieni di tecnologia: non abbiamo scuse

“Il principale messaggio di speranza che desidero condividere con voi è proprio questo: si tratta di problemi risolvibili e non di mancanza di risorse. Non esiste un determinismo che ci condanni all’iniquità universale. Permettetemi di ripeterlo: non siamo condannati all’iniquità universale…Un mondo ricco e un’economia vivace possono e devono porre fine alla povertà. Si possono generare e promuovere dinamiche capaci di includere, alimentare, curare e vestire gli ultimi della società invece di escluderli. Dobbiamo scegliere a che cosa e a chi dare la priorità: se favorire meccanismi socio-economici umanizzanti per tutta la società o, al contrario, fomentare un sistema che finisce col giustificare determinate pratiche che non fanno altro che aumentare il livello d’ingiustizia e di violenza sociale. Il livello di ricchezza e di tecnica accumulato dall’umanità, così come l’importanza e il valore che i diritti umani hanno acquisito, non ammettono più scuse”. Dati ufficiali dicono che le cinquanta persone più ricche del mondo hanno un patrimonio equivalente a 2,2 miliardi di dollari. “Queste cinquanta persone da sole potrebbero finanziare l’assistenza medica e l’educazione di ogni bambino povero nel mondo, sia attraverso le tasse, sia attraverso iniziative filantropiche, o entrambe. Queste cinquanta persone potrebbero salvare milioni di vite ogni anno”. A patto che si vinca l’idolatria del denaro, la cupidigia e la speculazione.

Un peccato tagliare quelle tasse a chi ha tutto

Le strutture del peccato oggi includono “ripetuti tagli delle tasse per le persone più ricche, giustificati molte volte in nome dell’investimento e dello sviluppo; paradisi fiscali per i guadagni privati e corporativi; e naturalmente la possibilità di corruzione da parte di alcune delle imprese più grandi del mondo, non di rado in sintonia con il settore politico governante”. Conviene girare l’economia del mondo verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile che tutte le nazioni dicono di voler perseguire. Ma è “necessario affermare che la più grande struttura di peccato, o la più grande struttura d’ingiustizia, è la stessa industria della guerra, poiché è denaro e tempo al servizio della divisione e della morte. Il mondo perde ogni anno miliardi di dollari in armamenti e violenza, somme che porrebbero fine alla povertà e all’analfabetismo se si potessero ridestinare”.

"Adesso siete voi a dover pregare per me"

Ai suoi ospiti, leader finanziari ed esperti economici del mondo, Francesco chiede di lavorare insieme per una nuova etica della finanza e dell’economia a servizio della giustizia internazionale e intergenerazionale. Ma cosa ha in mente di concreto il papa? Lo ha sciorinato chiaramente in chiusura del suo discorso: “ Il tempo presente esige e richiede di passare da una logica insulare e antagonistica come unico meccanismo autorizzato per la soluzione dei conflitti, a un’altra capace di promuovere la interconnessione che favorisce una cultura dell’incontro, dove si rinnovino le basi solide di una nuova architettura finanziaria internazionale”. Non è poco, tanto che agli esperti di finanza avanza “una richiesta” che non è “un prestito: “Non vi dimenticate di pregare per me, perché questo lavoro che mi tocca fare non è per niente facile”.