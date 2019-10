Francesco chiede dialogo onesto sulla Siria

La scelta di Erdogan di invadere la zona nord della Siria per combattere i Kurdi ivi residenti, creando per sé una zona cuscinetto rispetto al Governo di Damasco, non è condivisa da Francesco e dalla diplomazia vaticana. Non è un mistero la stretta vicinanza del papa alle popolazioni siriani, con speciale cura per le minoranze cristiane sin dall’inizio del conflitto. Tanto da creare per la prima volta cardinale un nunzio lasciandolo a Damasco per sostenerlo conferendogli con la porpora maggiore autorevolezza con i partner dei governi della Regione. E’ stato proprio il cardinale Mario Zenari a esprimere tempestivamente enorme preoccupazione per l’intervento turco nel nord Siria. Lo stesso Pietro Parolin, segretario di Stato, parlando lo scorso 24 settembre alle Nazioni Unite aveva chiesto la fine delle sanzioni alla Siria per accompagnare il periodo della ricostruzione dopo otto anni di guerra sanguinosa e per favorire la permanenza dell’antica comunità cristiana nella Regione.

Ecco uno stralcio letterale dal discorso di Parolin: “Come ha sottolineato papa Francesco nel suo ultimo discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede: "È estremamente importante che i cristiani abbiano un posto nel futuro della regione". La Santa Sede spera che "le autorità politiche non mancheranno di garantire la loro sicurezza e tutto ciò di cui hanno bisogno per continuare a vivere nei paesi di cui sono cittadini a pieno titolo e per contribuire alla loro crescita".

La Santa Sede incoraggia fortemente la comunità internazionale "a non trascurare i molti bisogni delle vittime di questa crisi, e soprattutto a mettere da parte gli interessi di parte per essere al servizio della pace e porre fine alla guerra". Da tempo si sta ventilando una visita apostolica di Francesco nel Kurdistan, ma sono finora mancate le condizioni. I rapporti della Santa Sede con la Turchia erano migliorati dopo anni difficili e l’uccisione di un vescovo, ma con Benedetto XVI si erano registrati passi avanti di intesa. La scelta da parte di Erdogan di mettere le mani nella zona nord della Siria, attaccando i Kurdi ritenuti terroristi mentre che in quella zona hanno combattuto strenuamente contro i militanti dell’Isis, non è piaciuta alla Santa Sede che temeva già da tempo l’eventualità di una mossa del genere. In questo contesto complicato e spinoso dove fare la pace sembra difficile e la guerra infinita si è levato un ennesimo appello di Francesco per il dialogo tra le parti interessate. Nella cornice solenne

Di Piazza San Pietro, al termine di una celebrazione importante per la canonizzazione di cinque nuovi santi, prima di recitare l’Angelus domenicale con la gente che gremiva la piazza, il Papa, forse volutamente, non ha mai nominato Erdogan o la Turchia, ma solo la Siria, terra calpestata da un annoso conflitto.

“Il mio pensiero va ancora una volta al Medio Oriente. In particolare, - ha specificato il papa - all’amata e martoriata Siria da dove giungono nuovamente notizie drammatiche sulla sorte delle popolazioni del nord-est del Paese, costrette ad abbandonare le proprie case a causa delle azioni militari: tra queste popolazioni vi sono anche molte famiglie cristiane. A tutti gli attori coinvolti e anche alla Comunità Internazionale; per favore, rinnovo l’appello ad impegnarsi con sincerità, con onestà e trasparenza sulla strada del dialogo per cercare soluzioni efficaci”. La novità dell’appello sta nell’aver introdotto un sostantivo che forse, nella convinzione del Vaticano manca da troppo tempo nel tentativo diplomatico di trovare una soluzione. E’ la parolina “onestà” senza cui il dialogo resta una chiacchiera con la quale ora una parte, ora l’altra coinvolta cerca di ritagliarsi un proprio tornaconto. Invece – è il parere del papa – occorre che i politici coinvolti a diverso titolo nell’intricata questione mediorientale abbiano di mira la sorte della popolazione costretta in continuazione a esodi biblici. Francesco chiede per favore di trovare soluzioni efficaci. Altro non può fare avendo solo un’autorità morale, non politica né militare, per farsi ascoltare. Si fa voce della gente sballottata con le masserizie di profughi, che soffre e muore.

L’appello di Francesco è avvenuto oltre che nel contesto di una canonizzazione nella quale la figura più nota è il cardinale Newman, un anglicano divenuto cattolico, anche nel mezzo del sinodo sull’Amazzonia, un evento totalmente senza precedente in Vaticano. Pertanto nei saluti Francesco ha voluto ricordare “le Delegazioni ufficiali di diversi Paesi, in particolare il Signor Presidente della Repubblica Italiana e Sua Altezza il Principe di Galles. In effetti, con la loro testimonianza evangelica, questi Santi hanno favorito la crescita spirituale e sociale nelle rispettive Nazioni”. Prima della messa, Francesco aveva personalmente e brevemente incontrato sia il presidente Mattarella che il principe Carlo. Con riferimento infine agli scontri in Ecuador seguiti all’esito delle elezioni per il nuovo presidente, Francesco ha assicurato che “Insieme a tutti i membri del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, specialmente a quelli provenienti dall’Ecuador, seguo con preoccupazione quanto sta accadendo nelle ultime settimane in quel Paese. Lo affido alla preghiera comune e all’intercessione dei nuovi Santi, e mi unisco al dolore per i morti, i feriti e i dispersi. Incoraggio a cercare la pace sociale, con particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili, ai poveri e ai diritti umani”.