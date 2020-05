Franceschini: si faranno vacanze italiane. Il turismo è in ginocchio

Roma, 6 mag. (askanews) - Con l'emergenza Covid-19 "il settore turistico italiano è finito in ginocchio". Va detto però che "quest'anno le vacanze si faranno. Si faranno vacanze italiane".A spiegarlo è stato il ministro dei beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, nel corso di un'informativa in aula al Senato."Entro questa settimana il comitato tecnico-scientifico mi darà delle prescrizioni che consentano la riapertura delle attività, penso in particolar modo a quelle balneari, le quali hanno bisogno di sapere per tempo quale sarà la data di apertura effettiva per riorganizzarsi" ha spiegato Franceschini, ricordando l'emergenza Covid-19 "ha colpito questo settore in modo più strutturale e temo che avrà ripercussioni più lunghe, anche perchè la circolazione è limitata a livello internazionale. Siamo ben oltre lo stato di crisi per questo settore che sarà in crisi almeno fino a luglio. Qui siamo in uno stato di stracrisi".Franceschini ha confermato che il Governo sta "ragionando su uno strumento che aiuti sia le famiglie con reddito medio-basso che le imprese turistiche, ovvero un tax credit vacanze da spendere nel 2020 in strutture ricettive italiane". Oltre alle misure già in vigore "stiamo lavorando a misure nuove legate al settore turistico che saranno introdotte nel decreto da 55 miliardi. Ci sarà un'estensione delle tutele per gli stagionali, un intervento che vada incontro agli affitti nelle località chiuse con i decreti ministeriali esteso anche agli alberghi e alle attività imprenditoriali legate al turismo. Infine ci sarà un riconoscimento alle imprese che hanno avuto un calo di fatturato rispetto all'anno scorso. Un provvedimento che dovrebbe essere a fondo perduto per le aziende sotto una certa dimensione di fatturato".