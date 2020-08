Frana Valmalenco: 3 morti, feriti bimbo di 5 anni e un 49enne

Milano, 12 ago. (askanews) - Un fiume di fango e detriti nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 17, ha travolto un'auto con quattro persone a bordo, due adulti e due bambini, che viaggiava sulla strada che da Chiesa in Valmalenco porta a Chiareggio, località turistica della Valtellina. I due adulti, un uomo e una donna di 41 anni, sono deceduti insieme alla bambina mentre il bambino di 5 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo in codice rosso. Nella frana è rimasto ferito anche un altro uomo, di 49 anni, che viaggiava a bordo di un'altra automobile: per lui trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Lecco.La frana si è staccata intorno alle 17 dopo che un violento temporale si era abbattuto sulla zona, trascinando l'auto su cui viaggiavano le vittime in un torrente.Sul posto sono al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri del comando provinciale di Sondrio e gli uomini dell'Agenzia regionale emergenza urgenza che è intervenuta con tre elicotteri sanitari, un'automedica e 2 ambulanze oltre a un elicottero notturno di Brescia che trasporta personale Usar specializzato nella ricerca macerie.