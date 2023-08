Frana in Savoia, sospesi treni ad alta velocità Milano-Parigi

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Strade chiuse e ferrovia internazionale interrotta in Francia, appena al di là del confine con l'Italia e del tunnel del Frejus nella valle della Maurienne per una frana caduta nel pomeriggio a Saint-Andrè en Savoie. Nessuna persona è rimasta ferita. In due momenti successivi si sono staccate rocce da un costone della montagna, facendo rotolare massi, terra e altri detriti a valle.

Secondo i media francesi si sarebbero staccati 700 metri cubi di roccia e la frana nella sua parte terminale ha interessato anche la route dipartimentale 1006 e l'autostrada A43, chiuse nel tratto compreso tra Saint-Michel-de-Maurienne et Modane. Interrotta anche la linea internazionale Milano-Lione, tra Modane e Chambery. Trenitalia informa che sono stati cancellate 4 corse dell'alta velocità, due da Milano a Parigi e altrettante nella direzione opposta in programma domani. Oggi il Milano-Parigi che avrebbe dovuto arrivare nella capitale francese alle 22.34 è stato fermato a Bardonecchia (Torino). (ANSA). .