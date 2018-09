Cassazione: "Emilio Fede ricattava Confalonieri con fotomontaggi hot"

In Cassazione è stata confermata a condanna di Gaetano Ferri per l'estorsione perpetrata ai danni dei vertici Mediaset al fine di consentire a Emilio Fede di ottenere un accordo transattivo, che non era più dovuto una volta intervenuto il licenziamento in tronco.

Il ricatto

Ex militare della Legione Straniera di origini napoletane, poi diventato personal trainer della "Milano bene", Gaetano Ferri è stato il protagonista con Fede dello scandalo dei fotomontaggi sui vertici Mediaset. Ferri era stato processato con il rito abbreviato per due ipotesi di estorsione e una di tentata estorsione. La Cassazione scrive: "Fede manifestava anche velatamente di avere il materiale, come risulta tra le altre evidenze dalla lettera fatta pervenire a Crippa il 14 maggio 2012. A seguito della quale lo stesso Crippa fece predisporre un atto di diffida".

I fotomontaggi

"Al fine di ottenere un accordo transattivo con Mediaset, Fede aveva deciso di commissionare e a Gaetano Ferri un 'lavoro nuovo', cioè la predisposizione di ulteriore materiale fotografico artefatto, sia riferibile al direttore informazione di Mediaset Mauro Crippa (questa volta le fotografie avrebbero dovuto ritrarlo mentre sniffava), sia riferibile a Fedele Confalonieri (fotografie che avrebbero dovuto ritrarlo mentre compiva atti sessuali con giovani ragazzi). Per la stessa storia Fede è stato condannato in primo grado in un altro processo a 2 anni e tre mesi. E ora l’ex direttore del tg4 è in attesa dell’Appello. Emilio Fede, accusato di estorsione e di tentata estorsione secondo i pm avrebbe chiesto a Ferri e ad altre due persone delle foto hot false.

La sentenza

La sentenza n. 41755 respinge la difesa del fotografo che, in combutta con lo stesso Fede, avrebbe predisposto artatamente del materiale fotografico in grado di mettere in imbarazzo il direttore dell'informazione di Mediaset. Le prime pressioni e minacce hanno costretto "Crippa, Confalonieri ma anche lo stesso Silvio Berlusconi" a fare avere al giornalista "un accordo più vantaggioso con una buonuscita di 820 mila euro e un contratto di collaborazione di 3 anni, un accordo non dovuto visto che dopo il licenziamento in tronco null'altro che il Tfr spettava al giornalista.

L'estorsione

A Ferri ricostruisce la Cassazione “veniva contestata anche un’estorsione consumata perché minacciando la diffusione su organi di Stampa del contenuto di alcune conversazioni avute con l’ex direttore lo avrebbe costretto a versargli somme di denaro conseguendo un ingiusto profitto. Fede, contattato invano da il Fatto Quotidiano per dare una sua versione dei fatti, diede a Ferri del galeotto e del truffatore. E sostenne che i file dei colloqui erano stati taroccati. Ma Ferri parlando con il Fatto aveva spiegato: “Non avevo alcun motivo di taroccarli, gli audio sono autentici”.