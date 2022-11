Forti piogge su Sardegna e Lazio. 165 interventi Vigili del Fuoco

Roma, 22 nov. (askanews) - Forti piogge hanno interessato il centro della Sardegna e il Lazio, le province di Roma e Latina: dalla notte sono stati svolti dai vigili del fuoco 165 interventi.Nella serata di ieri una violenta tromba d'aria ha colpito il territorio di Oristano causando allagamenti ai piani bassi di alcuni edifici e la caduta di alberi: più di 50 gli interventi effettuati. Maltempo anche in provincia di Nuoro, le maggiori criticità nel comune di Bosa dove il fiume Temo esondando dalla Diga Santu Crispu ha cominciato ad attraversare l'abitato: a scopo precauzionale sono state evacuate 6 persone in un centro di accoglienza, alcune imbarcazioni ormeggiate sono state trascinate verso il mare, danneggiato il pontile galleggiante. In atto il monitoraggio degli argini del corso d'acqua, oltre 40 gli interventi svolti.Intense piogge e raffiche di vento hanno interessato nella notte anche la capitale, dove in via di Salone un automobilista in panne è stato tratto in salvo, e parte della provincia, in particolare i comuni di Ardea, Carpineto Romano, Velletri, Zagarolo, San Cesario e Rocca di Papa. I vigili del fuoco hanno svolto finora 50 interventi.Ondata di maltempo anche sulla fascia costiera del Lazio, più precisamente nel territorio di Latina, 25 gli interventi svolti dalle prime ore della notte, la maggior parte per alberi caduti o pericolanti.