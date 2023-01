Forte grandinata in A1, fino 13 km coda tra Firenze e Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 19 GEN - Una forte grandinata ha di fatto bloccato il traffico sull'A1 tra Incisa (Firenze) ed Arezzo: si sono formati 13 km di coda verso Roma e altrettanti verso il capoluogo toscano. Aspi, sul prooprio sito, consiglia per chi viaggia verso Roma di uscire a Valdarno e rientrare in autostrada ad Arezzo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Percorso inverso per chi viaggia verso Firenze/Bologna. Sul posto è presente il personale di Autostrade per monitorare la coda. La grandinata, secondo quanto si spiega dalla polstrada, si è verificata intorno alle 15 ed è durata circa 5 minuti, imbiancando l'autostrada. Alle 16:45 si registravano 11 km di coda in entrambe le carreggiate. (ANSA).