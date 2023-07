Formazione post laurea, presentati i nuovi corsi di POLI.design

Milano, 31 lug. (askanews) - Una nuova offerta di corsi di alta formazione post laurea, concepiti per rispondere a un bisogno concreto del contesto lavorativo attuale, ossia la necessità di reinventarsi e stare al passo con i tempi e anticipare i trend, è stata presentata da POLI.design, il consorzio del Politecnico di Milano che eroga corsi di formazione post laurea dedicati a professionisti, manager e alle imprese che vogliono integrare nelle proprie conoscenze anche il design e il processo di sviluppo di servizi e modelli di business."Il post pandemia, insieme anche all'avvento di nuove conoscenze e tecnologie - ha spiegato ad askanews Cabirio Cautela, docente di Design Management e amministratore delegato di POLI.design - ha imposto a professionisti e manager un problema di re-skilling e up-skilling, quindi di riformulazione delle proprie conoscenze professionali. Noi ci insediamo in questa opportunità, in quest'area, laddove i professionisti attraverso le nuove tecnologie possono apprendere anche dalla propria scrivania e le imprese possono partecipare a dei corsi custom che sono relativi per esempio al Design with emerging technologies, quindi in qualche modo a come cambia il processo creativo con le nuove tecnologie dell'artificial intelligence o del Web3, oppure corsi che guardano agli ambienti che accolgono anche gli animali domestici, oppure ancora corsi che guardano ai nuovi modi di accogliere le persone, a tutto quello che è il tema del welcoming o addirittura che cos'è l'ufficio del futuro".

Sviluppati in collaborazione con aziende ed esperti, per garantire una formazione pratica e orientata al mondo del lavoro, i corsi Executive di POLI.design sono progettati per fornire a studenti e professionisti le competenze necessarie per affrontare sfide attuali e future. Con anche l'intento di cambiare alcune attitudini di chi lavora nel mondo della progettazione. "Solitamente - ha aggiunto il professore - i manager sono avvezzi al ritorno tra i banchi di scuola, quindi in qualche modo le Business school hanno questa tradizione di far ritornare i manager dopo 10-20 anni. Noi invece lanciamo questa sfida un po' rivolta a progettisti, architetti, operatori dell'innovazione che non hanno nel loro DNA, il classico lifelong learning, l'apprendimento di lunga durata, per cui incentiviamo la partecipazione a queste iniziative di formazione proprio avvicinandoci ai loro bisogni e alle loro routine della quotidianità".Altro aspetto sul quale in POLI.design puntano molto è quello di imprimere, attraverso i corsi, un'accelerazione del cambiamento per i professionisti del domani. "L'estate - ha concluso Cautela con una sorta di appello-invito - è un momento di riflessione e di progetto di futuro e quindi in qualche modo l'invito è sotto l'ombrellone a capire la nostra offerta formativa".Un'offerta che unisce la tecnologia all'approccio, tipico del Design, incentrato sulla persona.