Formazione, parte il progetto Luiss Executive

Roma, 20 ott. (askanews) - Il Consiglio di Amministrazione di Luiss Business School ha deciso di avviare una negoziazione in esclusiva con Nextalia Sgr e Intesa Sanpaolo per quanto riguarda la creazione di una JV denominata Luiss Executive, con l'obiettivo di valorizzare le attività executive non degree e custom program della scuola di management.La Luiss Business School, Società per azioni dal 25 maggio 2022, resterà controllata al 100% dall'Ateneo intitolato a Guido Carli e svilupperà ulteriormente l'offerta formativa dei programmi master e MBA sia nell'ambito nazionale - dove è attiva con la sede di Roma e con gli Hub di Milano e Veneto delle Dolomiti di Belluno - sia a livello internazionale, tramite le partecipate operative nella sede di Amsterdam.L'obiettivo è consolidare il proprio ruolo nel segmento dell'alta formazione, rispondendo alla domanda di nuove professionalità attraverso una costante valorizzazione della didattica, della ricerca, delle conoscenze e competenze della Faculty Luiss.