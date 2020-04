Fontana: sulle mascherine ho seguito la scienza

Roma, 6 apr. (askanews) - "Ho preso questa decisione perché tantissimi scienziati ci dicono che è più opportuno e in ogni caso più rispettoso verso gli altri utilizzare qualcosa per coprire il naso e la bocca. Visto che in questo periodo non si passa la vita in giro e si esce di casa solo per fare la spesa o andare in farmacia mi sembra che questa decisione sia stata utile".A spiegarlo è stato il presidente della Regione Lombrdia, Attilio Fontana, in un'intervista a "Repubblica". Fontana ha assicurato che la prima distribuzione sarà gratuita.Sulle parole del numero uno di Borrelli e Sala, Fontana ha detto che "affermazioni come queste io penso che sarebbe meglio evitarle. Se la Lombardia ha deciso di adottare un provvedimento che è in vigore in gran parte del mondo ci sarà un motivo. Anche il presidente della Toscana, Rossi, che non mi risulta sia un bieco leghista ha preso questa decisione. Forse sarebbe giusto riconoscere che questa scelta ha un minimo di credibilità e fondatezza".