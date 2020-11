Fontana incontra studenti sotto Regione

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato gli studenti di alcuni licei milanesi che da circa un mese manifestano contro la didattica a distanza seguendo le lezioni on line sotto la sede della Regione. "Un confronto molto interessante e costruttivo" ha scritto su Facebook Fontana, pubblicando una foto dell'incontro in piazza Città di Lombardia. "Nell'ultimo mese, una volta a settimana, diversi ragazzi delle scuole superiori si sono trovati nella piazza della Regione per fare didattica a distanza. Una manifestazione seria e tranquilla che ha l'obiettivo di sensibilizzare istituzioni e politica per la riapertura delle scuole" ha spiegato Fontana. "Anche oggi, nonostante la temperatura non propriamente favorevole (a Milano ci sono 5 gradi), sono presenti. Ho pensato di incontrarli e portare loro del tè caldo. Un confronto molto interessante e costruttivo. Mi convinco sempre più che ascoltare i nostri ragazzi è tempo impiegato bene", ha aggiunto. (ANSA).