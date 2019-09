Fondi russi, indagini: 'Nessun contatto diretto Savoini-Salvini'

Milano, 5 set. (askanews) - Non ci sarebbe traccia di contatti diretti tra Gianluca Savoini e il segretario della Lega Matteo Salvini nei due telefoni cellulari sequestrati dalla Procura di Milano al presidente dell'Associazione Lombardia-Russia nell'ambito dell'inchiesta milanese sui presunti fondi russi al Carroccio. Stando a quel poco che filtra in ambienti giudiziari milanesi, dalle analisi effettuate dai consulenti tecnici incaricati dalla procura di esaminare documenti e file contenuti nei due smartphone non sono emersi scambi di chat, mail o telefonate tra l'ex ministro dell'Interno e il suo ex portavoce nel periodo compreso tra giugno 2018 e luglio 2019.Uno dei due telefoni ora sotto sequestro (proprio questa mattina si è celebrata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame che dovrà valutare la richiesta di dissequestro presentata dal difensore di Savoini), marca Huawei, è nuovo ed è stato acquistato di recente. Il sospetto degli inquirenti - ancora tutto da verificare - è che, nel passaggio dal telefono vecchio a quello nuovo, non siano volutamente stati trasferiti alcuni file (come chat, video, mail o telefonate) utili allo sviluppo delle indagini.Intanto l'avvocato Lara Pellegrini, difensore di Gianluca Savoini, ha depositato al Tribunale del Riesame di Milano una memoria difensiva di 20 pagine nella speranza di ottenere il dissequestro del cellulare e del personal computer che vennero acquisiti dalla Guardia di Finanza nella perquisizione scattata a fine luglio a carico dei tre indagati nell'inchiesta milanese sui fondi russi alla Lega: la tesi dell'avvocato è che l'audio della conversazione intercettata il 18 ottobre scorso all'Hotel Metropol di Mosca è "inutilizzabile" perchè non è certa la provenienza di quella registrazione. In pratica, secondo il legale, quella registrazione è stata effettuata in modo illecito e proprio per questo non può legittimare il sequestro del materiale informatico in possesso di Savoini, presente insieme l'avvocato Gianluca Meranda e all'ex bancario Francesco Vannucci al vertice di Mosca di ottobre per trattare una compravendita di petrolio russo che, alla luce di uno sconto del 4% sul totale della fornitura, avrebbe garantito un finanziamento da 65 milioni di euro a favore della Lega.In udienza l'avvocato Pellegrini ha anche sollevato una serie di dubbi sulla correttezza della traduzione dell'audio depositata dalla Procura tra gli atti di indagini.Opposta la versione della Procura: davanti ai giudici del Tribunale del Riesame i pm di Milano Sergio Spadaro e Gaetano Ruta hanno sostenuto che l'audio della conversazione intercettata al Metropol di Mosca rappresenti una "fonte di prova" nell'inchiesta milanese sui presunti fondi russi alla Lega e perciò il sequestro dei telefonini, computer e materiale informatico effettuato a fine luglio a carico dei tre indagati è "legittimo".La parola passa ora ai giudici del Riesame che hanno a loro disposizione 5 giorni di tempo per il verdetto.