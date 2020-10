(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato la misura degli arresti domiciliari per Alberto Di Rubba e a Andrea Manzoni, revisori contabili per la Lega in Parlamento, nell'inchiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi sul caso Lombardia Film Commission e su presunti 'fondi neri' per il partito. Le motivazioni del provvedimento saranno depositate in una quindicina di giorni. (ANSA).