Fondi Lega: indagato Centemero a Genova

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Il deputato e tesoriere della Lega, Giulio Centemero, è indagato in un fascicolo trasmesso dalla Procura di Genova, che indaga sui gli ormai noti 49 milioni di euro spariti, alla Procura di Milano. La notizia è stata pubblicata oggi dal 'Domani' e confermata da fonti qualificate. Centemero è accusato di truffa su rimborsi elettorali in una vicenda che riguarda la gestione di fondi per le elezioni regionali in Lombardia del 2013 e l'associazione 'Maroni presidente', il cui l'allora presidente Stefano Bruno Galli, ora assessore lombardo alla Cultura e Autonomia, è indagato per riciclaggio. Nelle scorse settimane, infatti, sono arrivati in Procura a Milano gli atti trasmessi da Genova su alcuni capitoli dell'indagine sui 49 milioni e in particolare quelli relativi all'associazione 'Maroni presidente'. Una serie di faldoni con parte delle carte del procedimento genovese sono state consegnate al procuratore aggiunto milanese Eugenio Fusco che, con il pm Stefano Civardi, ha condotto le indagini sulla compravendita di un capannone a un prezzo ritenuto gonfiato a Lombardia Film Commission, nella quale sono stati condannati i revisori contabili del Carroccio Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, e su presunti fondi neri. (ANSA).