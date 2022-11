Dramma dopo la partita di calcetto, 31enne muore folgorato mentre si asciuga i capelli con il phon

Tragedia domestica a Bari. Un ragazzo, Leonardo Schingaro, ha perso la vita a soli 31 anni mentre si asciugava i capelli. A causare la morte, secondo la prima ricostruzione, è stata una folgorazione provocata da un phon che stava utilizzando.

Folgorato dal phon

Il giovane, che gestiva un negozio di spedizioni, era da poco rientrato da una partita di calcetto quando, dopo aver fatto la doccia, è morto in seguito a una scarica elettrica proveniente dal phon che stava usando. Inutili si sono rivelati purtroppo i soccorsi del 118: Leonardo è morto sul colpo e i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato indagini per accertare le cause che hanno provocato quanto accaduto. Altri particolari non sono emersi, gli istanti fatali devono essere ancora ricostruiti per la dinamica e per le cause che hanno provocato la scarica elettrica.

I messaggi su Facebook

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network. In primis la fidanzata Sara che ha voluto dedicargli un lungo post su Facebook: "Leo tu sei dentro di me. Il nostro filo rosso non si spezzerà mai ed io continuerò a ruggire in faccia a tutte le difficoltà della vita, perché me l’hai insegnato tu", si legge. E ancora l’amica Silvana scrive: "La penultima volta che ci siamo visti, nel tuo negozio, mi prendevi in giro. A pochi giorni dal parto giocavi sulle mie dimensioni. L'ultima volta che ci siam visti volevi conoscere la piccola. Lì ho scoperto il tuo amore per i bambini. Sei così, travolgente, entri prepotentemente nella vita delle persone con la tua genuinità, neanche in punta di piedi, anzi, rumoroso per lasciare il segno. È così che ci lasci con un vuoto immenso". Un’altra amica, Alessia, pubblica queste parole: "Leonardo, tu che con il tuo sorriso e il tuo buon umore travolgente riuscivi sempre a strappare una risata, tutti dovremmo pensare a come e quanto siamo fortunati e non lo sappiamo, a come dobbiamo apprezzare e vivere ogni giorno al meglio, a come alla fine…il mal umore e i sentimenti negativi non servono a nulla se poi il destino decide in modo sovrano la fine di ognuno di noi. Amico mio, continua a far casino da lassú come solo tu sai fare, noi ci alimenteremo e manterremo vivo il tuo ricordo ripensando a tutti i momenti belli condivisi. Ti voglio bene".