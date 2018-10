Fiumicino, trovato corpo della donna scomparsa

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - E' di una 39enne scomparsa ieri il corpo ritrovato stamane in un fosso a Fiumicino. L'allontanamento di Maria Tanina Momilia, questo il nome della donna, era stato denunciato ieri dal marito Daniele Scarpati. Il riconoscimento è stato fatto dal fratello. Sarà ora l'autopsia a chiarire la dinamica dell'accaduto. Il cadavere è stato scoperto questa mattina, intorno alle 10.10, all'altezza di via Castagnevizza. A lanciare l'allarme, un uomo che lavora in zona e che, alla vista del corpo, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di recupero, la polizia, i carabinieri e il medico legale. A quanto si apprende il corpo è stato rinvenuto con il volto riverso nell'acqua.