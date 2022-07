Firmato il Contratto per Roma, 400 mln per 200 scuole green

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Un Contratto Istituzionale di Sviluppo e 200 milioni di euro di fondi per riqualificare e portare avanti un piano Green per trasformare 111 edifici scolastici a Roma tra nidi, materne, elementari, medie e superiori, per un totale di 212 scuole. Questo questo quanto sottoscritto oggi in Aula Giulio Cesare, in Campidoglio, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal ministro Mara Carfagna insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e ai rappresentanti del ministero dell'Economia e delle Finanze, del ministero della Transizione ecologica, del ministero dell'Istruzione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia)- Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Istruzione, Regione Lazio e Agenzia Nazionale per l'Attrazione e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A (lnvitalia). Un percorso che in totale metterà a terra, per l'efficientamento scolastico, circa 400 milioni di risorse. Il complesso di interventi da mettere in campo copriranno dalla sostituzione di infissi e caldaie obsolete, all'istallazione di pannelli fotovoltaici e di solare termico, dalla realizzazione del "cappotto" al cosiddetto relamping, ovvero il passaggio ad illuminazione a led. Gli obiettivi riguardano ovviamente il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di gas e al generale miglioramento delle condizioni sostenibilità. Le scuole dovranno migliorare di classe energetica con il conseguente alleggerimento dei costi delle bollette. (ANSA).