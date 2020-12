Firenze, sensi unici vie per pedoni contro assembramenti

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - "Nelle prossime ore firmerò un'ordinanza, d'accordo col prefetto Guidi, col questore Santarelli, con la quale sperimenteremo a Firenze una misura che ha avuto già successo in altre città, come Verona, Pesaro, cioè sensi unici pedonali in alcuni strade importanti del centro come via Calimala, via Calzaiuoli, via Tornabuoni e via Pietrapiana", sabato 19 dicembre dalle 14 alle 20 e domenica 20 dicembre dalle 10 alle 20. Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella spiegando che la decisione è stata presa per far fronte ai paventai rischi di assembramento per lo shopping natalizio nel prossimo fine settimana. Nardella ha anche spiegato che per via Gioberti sarà disposta la pedonalizzazione nella stessa fascia oraria. (ANSA).