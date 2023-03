Firenze, a Boboli apre al pubblico il giardino delle camelie

Firenze, 28 mar. (askanews) - Dentro il giardino di Boboli a Firenze c'è uno spazio "segreto" che apre per la prima volta al pubblico. E' il giardino delle camelie, con piante secolari, giochi d'acqua e affreschi. Nel sedicesimo secolo era annesso alla residenza privata del principe Mattias De' Medici: dopo un lungo restauro da quasi 875 mila euro euro finanziato dagli stessi Uffizi e dalla Regione Toscana adesso è pronto ad accogliere i visitatori.Oggi la presentazione da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. Il Giardino delle Camelie versava da tempo in pessime condizioni, a causa soprattutto del malfunzionamento del sistema di drenaggio e di scolo delle acque. Dal 2021, grazie a un finanziamento interno delle Gallerie degli Uffizi congiunto a fondi del progetto della Regione Toscana "Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei" (che utilizza le risorse del Por Fesr 2014-2020), è stato intrapreso un intervento di restauro architettonico, strutturale, botanico ed impiantistico che ne ha pienamente ripristinato la funzionalità.Spiega il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt: "Boboli è un immenso teatro dove natura e arte si combinano in una complessa stratificazione storica, offrendo continue sorprese e gioielli come il Giardino delle Camelie. Uno spazio, questo, di grande suggestione e non solo per le meraviglie della collezione botanica, ma anche per l'architettura capricciosa, per le invenzioni scenografiche e per la decorazione, ora finalmente risanate e restituite al pubblico. È un passo importante del grande progetto che nel 2030 vedrà restaurato tutto il parco"."Questa primavera - ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani - si arricchisce di un nuovo gioiello. Dopo un restauro accurato si apre al pubblico un angolo finora sconosciuto ai più". La coordinatrice del Giardino di Boboli, Bianca Maria Landi, ha aggiunto: "La riapertura al pubblico del Giardino delle Camelie, permetterà di restituire ai nostri visitatori l'esperienza di uno degli angoli più intimi e suggestivi del Giardino, immersi tra i fiori della collezione storica ed il contesto che li accoglie, ambiente raccolto di assoluta bellezza". Infine la responsabile dell'intervento di restauro, Paola Ruggeri: "Il complesso restauro integrale del Giardino delle Camelie, iniziato nel 2021, è giunto ora al termine ed è stato reso possibile anche grazie ai fondi dell'Unione Europea reperiti attraverso la Regione".