Fino a sabato illusione primavera, domenica arriva il gelo

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Domenica l'aria calda proveniente dalla Tunisia si scontrerà con il gelo russo formando la tempesta perfetta e l'illusione di primavera del sabato lascerà il posto al freddo pungente russo su gran parte dell'Italia, specie al Centro-Nord. Sono le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. Crollo delle temperature domenica 26 febbraio, con un calo fino a 15-17°C in montagna e fino a 10 gradi in meno anche in pianura. Nel dettaglio: Giovedì 23. Al nord: piogge deboli intermittenti. Al centro: irregolarmente nuvoloso. Al sud: ancora tempo stabile e caldo per il periodo. Venerdì 24. Al nord: pioviggine con nubi basse specie al Nord Ovest. Al Centro: nubi sparse specie sulle tirreniche. Al Sud: bel tempo prevalente e caldo per il periodo. Sabato 25. Al nord: nubi e qualche pioggia a Sud del fiume Po. Al centro: peggiora su Toscana e Sardegna con temporali, ma clima caldo. Al Sud: soleggiato con caldo anomalo, tipico di fine aprile. Tendenza: domenica irruzione artica con neve a bassa quota sulle adriatiche e poi verso Pianura Padana, Toscana ed Umbria. Venti di burrasca. (ANSA).