L’estate non è ancora finita: nel fine settimana tornano sole e caldo su quasi tutta l’Italia

L’alta pressione torna a invadere il nostro Paese a partire dalle zone occidentali. Da venerdì l’anticiclone delle Azzorre ingloberà molte regioni, garantendo giornate prevalentemente soleggiate quasi ovunque. E’ previsto qualche temporale solo in Sicilia. Altrove prevarrà invece l'azione stabilizzante dell'alta pressione in rinforzo, con tempo più stabile e temperature in graduale aumento. (Guarda le previsioni)

Le previsioni per il weekend

Anche nel weekend le cose non cambieranno molto anche se l’alta pressione comincerà a indebolirsi. Sabato il sole sarà quasi totale su tutta la Penisola, soltanto in Sicilia ci sarà una certa instabilità foriera di qualche temporale. Domenica, il bel tempo e il sole domineranno quasi tutte le regioni, ma sull’arco alpino nel corso del pomeriggio cominceranno a scoppiare dei temporali, segno inequivocabile che l’alta pressione sta cedendo. Sotto il profilo delle temperature i valori massimi non saliranno oltre i 30-32°C, tipici di un’estate abbastanza gradevole su tutte le regioni.

Da lunedì arriva maltempo

Ilmeteo.it comunica che da lunedì il tempo subirà un nuovo cambiamento. L’avvicinarsi di un vortice ciclonico alle regioni settentrionali causerà un rapido peggioramento del tempo al Settentrione con rovesci e temporali anche molto forti. Il maltempo abbandonerà il Nord già da martedì concentrandosi però sulla Sardegna e per ritornare su mezza Italia a partire da giovedì 10 settembre.