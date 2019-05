Il maltempo continua ad imperversare sull'Italia anche in questo weekend. Da una depressione tra Spagna e Francia si diparte una perturbazione che raggiunge l'Italia a partire dalle regioni nordoccidentali e che nel corso della giornata di venerdì guadagna terreno verso est estendendosi a parte del Triveneto, verso sud alle centrali tirreniche. In questo fine settimana attraverserà gran parte delle nostre regioni, specie quelle centro-settentrionali, con piogge e rovesci anche temporaleschi, mentre sulle Alpi sarà l'ennesima occasione per altre nevicate ormai fuori stagione. (Guarda il meteo)

Sabato con l'ombrello

Per sabato sono previste piogge in intensificazione al Nordovest e in estensione a Triveneto ed Emilia Romagna con fenomeni più intensi al mattino sul Piemonte occidentale, entro sera a ridosso delle Dolomiti. Neve dai 1600/1900m. In serata fenomeni in attenuazione sull'estremo Nordovest. Al Centro maltempo in intensificazione in mattinata sulla Toscana con piogge e rovesci in estensione a Lazio ed Umbria, nel pomeriggio anche alle zone interne marchigiane ed abruzzesi, ma in attenuazione in serata. Più asciutto sulle coste adriatiche. In Sardegna qualche pioggia sulle aree settentrionali nella prima parte della giornata. Al Sud qualche pioggia in mattinata su Campania e alta Puglia, in graduale attenuazione, altrove poco o parzialmente nuvoloso.

Domenica il maltempo continua

Dopo una breve attenuazione dei fenomeni notturna le piogge ed i rovesci torneranno ad intensificarsi al Centro-Nord, specie nel pomeriggio tra Alpi e pianure a nord del Po, sull'entroterra ligure e sulle zone interne delle regioni centrali, con fenomeni anche temporaleschi in locale sconfinamento alle zone costiere, specie adriatiche, ma in nuova attenuazione serale. Limite neve sulle Alpi intorno a 1800/2000m. Un po' meglio al Sud, con qualche pioggia o focolaio temporalesco sulle zone interne di Campania e Puglia, specie nel pomeriggio.

Maggio 2019 tra i più freddi degli ultimi 30 anni

Il maggio 2019 è tra i più freddi e piovosi degli ultimi 30 anni: lo rileva il meteorologo Edoardo Ferrara, di 3bmeteo.com. Anche se il mese è appena a metà, maggio non sembra smentire l'affermazione, perché dopo la recente ondata di freddo un’altra sta per arrivare. Quanto alle attese di un'eventuale ondata di caldo a fine mese, l'esperto inviata alla cautela. "Il vortice freddo che sta interessando la nostra Penisola ha avuto caratteristiche quasi invernali nel cuore di maggio, che sarà ricordato come uno tra i più freddi degli ultimi 30 anni", rileva Ferrara in una nota. Il 15 maggio, afferma, "è stata una giornata per diversi aspetti eccezionale, e rientra in un trend prolungato di tempo instabile e decisamente molto fresco". Una tendenza che si deve all' "anomalo posizionamento degli anticicloni, che continuano a puntare il Nord Europa, lasciando il Mediterraneo centrale e quindi l'Italia continuamente esposti a irruzioni di aria fredda dalle latitudini polari".