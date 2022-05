Fincantieri:varata prima nave flotta Explora Journey per Msc

(ANSA) - MONFALCONE (GORIZIA), 30 MAG - È stata varata questa mattina negli impianti di Fincantieri, la "Explora I", prima nave della flotta Explora Journey, nuovo brand di lusso del gruppo Msc. La nave, comandata da Serena Melania, entrerà in servizio alla fine di maggio 2023 ed è la prima di quattro, per un investimento di oltre 2 miliardi di euro. Le navi saranno caratterizzate da soluzioni ambientali all'avanguardia e da un design altamente innovativo. La seconda nave è già stata impostata, il mese scorso, nei cantieri di Castellammare di Stabia di Fincantieri; sarà consegnata nel 2024. Alla cerimonia di varo di EXPLORA I erano presenti, tra gli altri, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, il Presidente di Fincantieri Claudio Graziano e l'Amministratore Delegato Pierroberto Folgiero. Dopo gli interventi è stata tagliata la corda che teneva bloccata la tradizionale bottiglia che è andata a rompersi contro la fiancata della nave. Subito dopo è cominciata la fase di allagamento del bacino con un addetto che con un secchio ha prelevato la prima acqua di mare che poi verrà messa in bottiglia, come da tradizione marinara. Il bacino sarà completamente allagato nell'arco di circa otto ore e la nave potrà così galleggiare ed essere pronta per navigare in mare. Le quattro navi avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili, anche sotto il profilo ambientale e della sostenibilità. (ANSA).