Finale del campionato di Debate è una sfida fra Molise e Puglia

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Sono Confuto ergo sum di Termoli (in provincia di Campobasso) e Leoncini di Sant'Eramo in Colle (Bari) i finalisti del primo campionato italiano giovanile di Debate, a cui hanno partecipato 76 squadre provenienti da 16 regioni. L'ultima fase è dunque di una sfida fra Molise e Puglia. La finale - visibile in diretta streaming su ansa.it e sul profilo Facebook di Ansa.it dalle 14 di domenica 9 maggio - sarà su un tema preparato ovvero 'L'Unione europea dovrebbe rendere prioritaria la realizzazione del modello degli Stati Uniti d'Europa'. Solo le posizioni pro e contro verranno assegnate poco prima del dibattito, sul tema. Oltre alla squadra vincitrice, sarà assegnato anche il titolo di best debater. (ANSA).